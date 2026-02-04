Трамп про удар РФ по Україні: Путін дотримався свого слова

Володимир Путін дотримався обіцянки не здійснювати атаки по Україні з неділі по неділю, заявив президент США Дональд Трамп.

"Перерва тривала з неділі до неділі. Вони відкрилися, і Путін зараз завдав їм сильного удару", - сказав він під час спілкування з журналістами.

Трамп заявив, що Путін дотримав свого слова. "Один тиждень - це багато, ми приймемо що завгодно", - зазначив він.

Як повідомлялося, 30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російській енергетиці під час так званого енергетичного примир'я.

Раніше у п’ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва утримується від ударів по енергетиці до 1 лютого включно.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2018803179107078277