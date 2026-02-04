Інтерфакс-Україна
Події
00:18 04.02.2026

Трамп про удар РФ по Україні: Путін дотримався свого слова

1 хв читати

Володимир Путін дотримався обіцянки не здійснювати атаки по Україні з неділі по неділю, заявив президент США Дональд Трамп.

"Перерва тривала з неділі до неділі. Вони відкрилися, і Путін зараз завдав їм сильного удару", - сказав він під час спілкування з журналістами.

Трамп заявив, що Путін дотримав свого слова. "Один тиждень - це багато, ми приймемо що завгодно", - зазначив він.

Як повідомлялося, 30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російській енергетиці під час так званого енергетичного примир'я.

Раніше у п’ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва утримується від ударів по енергетиці до 1 лютого включно.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2018803179107078277

Теги: #путін #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 03.02.2026
Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

22:11 03.02.2026
Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

21:59 03.02.2026
Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

20:34 03.02.2026
Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

18:29 03.02.2026
Сенатор Грем закликав президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк"

Сенатор Грем закликав президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк"

00:55 03.02.2026
Трамп пообіцяв добрі новини щодо України й РФ

Трамп пообіцяв добрі новини щодо України й РФ

19:25 02.02.2026
Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду

Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду

08:51 02.02.2026
Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

12:37 30.01.2026
Трамп просив утриматися до 1 лютого від ударів по Києву, заявили в Кремлі

Трамп просив утриматися до 1 лютого від ударів по Києву, заявили в Кремлі

10:17 30.01.2026
Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА