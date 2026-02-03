Інтерфакс-Україна
23:43 03.02.2026

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Поки США вкладає купу часу в дипломатію, Росія продовжує обстріли по українській енергетиці попри прохання наших американських партнерів утримуватись протягом тижня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всі у світі бачать, що слова та прохання в Москві не чують і не реагують на них адекватно. Коли Америка стільки часу й сил вкладає в дипломатію, Росія продовжує вкладатися тільки у свої ракети та дрони і продовжує обстріли попри прохання наших американських партнерів утримуватись протягом тижня.", - написав він у соцмережі Х.

Зеленський зауважив, що є важлива ініціатива в Конгресі США, яка може дати більше інструментів для правильного тиску на Росію. "І саме зараз найкращий час для ухвалення Sanctioning Russia Act. Сильні санкції можуть допомогти дипломатичним зусиллям та разом забезпечити необхідний результат", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в ніч на 3 лютого був рекордний обстріл за кількістю балістики: 43 ракети різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Було ще 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів.

"Росіяни навмисно дочекалися найхолодніших днів і завдали цього удару, коли в багатьох наших містах −20° за Цельсієм, або ж −4° за Фаренгейтом. Усі російські мішені в Україні – це виключно енергетичні обʼєкти. І це означає, що людські життя й дипломатичний процес фактично теж мішень для росіян", - зазначив український лідер.

Президент закликав тиснути, щоб Росія вкладалась не у війну, не в ескалацію, а в закінчення війни, яку сама ж і розпочала.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2018792259471266295

Теги: #сша #рф #санкції #зеленський

