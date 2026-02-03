Інтерфакс-Україна
23:08 03.02.2026

На початок лютого в Україні було пошкоджено або знищено 2 562 об’єктів медичної інфраструктури в 819 медзакладах – МОЗ

Станом на 1 лютого 2026 року в Україні пошкоджено або знищено 2 562 об’єктів медичної інфраструктури в 819 медичних закладах, повністю зруйновані 328 об’єктів в 125 закладах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових адміністрацій.

МОЗ зазначає, що найбільших пошкоджень зазнали медичні заклади Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Запорізької та Миколаївської областей.

Водночас наразі повністю відновлено 725 об’єктів, ще 324 об’єкти перебувають у стані часткового відновлення.

МОЗ підкреслює, що 67 об’єктів, які раніше були відновлені, зазнали пошкоджень внаслідок повторних ворожих атак.

За даними міністерства, наразі медична допомога надається у повному обсязі на 1555 об’єктах, ще 185 об’єктів функціонують частково, 234 заклади охорони здоров’я були евакуйовані в інші приміщення.

"Дані щодо об’єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, залишаються обмеженими через відсутність можливості підтвердити масштаби руйнувань", - уточнює МОЗ.

Відомство повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення було знищено 284 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 175 авто пошкоджено, а 80 – захоплено ворогом.

Джерело: https://moz.gov.ua/uk/trivaye-vidnovlennya-medichnih-zakladiv-poshkodzhenih-unaslidok-vijni

Теги: #руйнування #медзаклади #відновлення

