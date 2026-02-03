Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко

Фото: https://eurosolidarity.org/

Виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціальні виплати розблоковано, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Сьогодні на вимогу опозиційних фракцій, "Європейської солідарності", віцеспікерки Олени Кондратюк в рамках погоджувальної (ради - ІФ-У) мали жорстку розмову з міністром соцполітики Денисом Улютіним і головою Пенсійного фонду (Євгенієм Капінусом - ІФ-У) щодо кричущої ситуації... з виплатою пенсій ВПО", — розповіла Геращенко.

Вона нагадала, що уряд своєю постановою примусив всіх ВПО верифікуватися, аби уникнути зловживань і отримання пенсій від Російської Федерації. Геращенко також зазначила, що, крім того, уряд передав адміністрування виплат від соціальних працівників у вертикалі Мінсоцу – до Пенсійного фонду, де не вистачає людей і кваліфікації опрацювати такий масив паперів.

"У результаті – більше ніж 300 тисяч пенсіонерів залишилися без виплат в січні, також проблеми із виплатами мають мами малолітніх дітей і багатодітні родини", — наголосила народна депутатка.

За її словами, до сьогодні постановою №299 було призупинено виплату пенсій за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців), за віком, за вислугу років. Крім того, були призупинені виплати за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання й щомісячного довічного грошового утримання.

"Завдяки оперативній реакції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та опозиції тепер ці виплати розблоковані", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України (ПФУ) відновить виплати пенсіонерам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які пройшли фізичну ідентифікацію, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.