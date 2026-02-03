Інтерфакс-Україна
Події
22:46 03.02.2026

Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко

2 хв читати
Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціальні виплати розблоковано, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Сьогодні на вимогу опозиційних фракцій, "Європейської солідарності", віцеспікерки Олени Кондратюк в рамках погоджувальної (ради - ІФ-У) мали жорстку розмову з міністром соцполітики Денисом Улютіним і головою Пенсійного фонду (Євгенієм Капінусом - ІФ-У) щодо кричущої ситуації... з виплатою пенсій ВПО", — розповіла Геращенко.

Вона нагадала, що уряд своєю постановою примусив всіх ВПО верифікуватися, аби уникнути зловживань і отримання пенсій від Російської Федерації. Геращенко також зазначила, що, крім того, уряд передав адміністрування виплат від соціальних працівників у вертикалі Мінсоцу – до Пенсійного фонду, де не вистачає людей і кваліфікації опрацювати такий масив паперів.

"У результаті – більше ніж 300 тисяч пенсіонерів залишилися без виплат в січні, також проблеми із виплатами мають мами малолітніх дітей і багатодітні родини", — наголосила народна депутатка.

За її словами, до сьогодні постановою №299 було призупинено виплату пенсій за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців), за віком, за вислугу років. Крім того, були призупинені виплати за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання й щомісячного довічного грошового утримання.

"Завдяки оперативній реакції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та опозиції тепер ці виплати розблоковані", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України (ПФУ) відновить виплати пенсіонерам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які пройшли фізичну ідентифікацію, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

 

Теги: #соцвиплати #рада #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 04.02.2026
Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України

Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України

17:19 03.02.2026
Третій пункт допомоги киянам з армійськими прально-душовими комплексами відкрився в Києві на Троєщині, повідомив Порошенко

Третій пункт допомоги киянам з армійськими прально-душовими комплексами відкрився в Києві на Троєщині, повідомив Порошенко

12:13 03.02.2026
Генсек НАТО: російські обстріли, як цієї ночі, демонструють несерйозність РФ щодо миру

Генсек НАТО: російські обстріли, як цієї ночі, демонструють несерйозність РФ щодо миру

12:03 03.02.2026
Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

11:42 03.02.2026
Генсек НАТО Рютте виступає у Верховній Раді

Генсек НАТО Рютте виступає у Верховній Раді

18:05 02.02.2026
Генсек НАТО Рютте виступить у Верховній Раді - нардеп

Генсек НАТО Рютте виступить у Верховній Раді - нардеп

21:03 29.01.2026
Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

12:49 24.01.2026
В "Євросолідарності" розцінили атаку РФ на київську фабрику Roshen як неготовність агресора до миру

В "Євросолідарності" розцінили атаку РФ на київську фабрику Roshen як неготовність агресора до миру

20:59 22.01.2026
Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

19:20 21.01.2026
Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА