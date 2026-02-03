Виплати пенсій ВПО розблоковано - співголова фракції "Європейська солідарність" Геращенко
Виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціальні виплати розблоковано, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Сьогодні на вимогу опозиційних фракцій, "Європейської солідарності", віцеспікерки Олени Кондратюк в рамках погоджувальної (ради - ІФ-У) мали жорстку розмову з міністром соцполітики Денисом Улютіним і головою Пенсійного фонду (Євгенієм Капінусом - ІФ-У) щодо кричущої ситуації... з виплатою пенсій ВПО", — розповіла Геращенко.
Вона нагадала, що уряд своєю постановою примусив всіх ВПО верифікуватися, аби уникнути зловживань і отримання пенсій від Російської Федерації. Геращенко також зазначила, що, крім того, уряд передав адміністрування виплат від соціальних працівників у вертикалі Мінсоцу – до Пенсійного фонду, де не вистачає людей і кваліфікації опрацювати такий масив паперів.
"У результаті – більше ніж 300 тисяч пенсіонерів залишилися без виплат в січні, також проблеми із виплатами мають мами малолітніх дітей і багатодітні родини", — наголосила народна депутатка.
За її словами, до сьогодні постановою №299 було призупинено виплату пенсій за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців), за віком, за вислугу років. Крім того, були призупинені виплати за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання й щомісячного довічного грошового утримання.
"Завдяки оперативній реакції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та опозиції тепер ці виплати розблоковані", - зазначила Геращенко.
Як повідомлялося, Пенсійний фонд України (ПФУ) відновить виплати пенсіонерам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які пройшли фізичну ідентифікацію, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.