AmCham очікує створення єдиного держоргану в фармсфері в результаті об’єднання Держлікслужби та ДЕЦ

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) очікує створення в фармацевтичній сфері єдиного державного органу в результаті об’єднання Держлікслужби та Держваного експертного центру (ДЕЦ), сподіваються на продовження оперативного діалогу з ДЕЦ, повідомила керівник напряму "Охорона здоров’я" AmCham Юлія Вихровська.

"Компанії-члени AmCham очікують створення спроможного органу, який об’єднає функції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ДЕЦ. Палата неодноразово наголошувала, що новий орган, Українське фармацевтичне агентство (УФА), має діяти за моделлю аналогічних органів у країнах-членах ЄС. Діджиталізація та прозорість формування й функціонування УФА є ключовими для його ефективної роботи", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вихровська зазначила, що AmCham, коментуючи попередні проекти положення про УФА, називала вкрай необхідними прозорий та професійний конкурсний відбір для усіх посад в УФА, а не лише керівника, врегулювання статусу працівників, що не будуть державними службовцями, а також прозорість розрахунку внесків та врегулювання питання джерел фінансування.

Наразі палата опрацьовує оновлений проект положення про УФА, опублікований для громадського обговорення.

При цьому Вихровська зауважила, що "МОЗ вже провів значну роботу для запуску майбутнього органу, водночас, на думку експертів компаній-членів палати, запуск потребує термінового пошуку фінансування та спілкування з донорами, адже УФА має розпочати повноцінно виконувати свої завдання вже з 1 січня 2027 року".

Вихровська нагадала, що в напрямку створення УФА перед початком 2027 року ще має відбутись, з-поміж іншого, закупівля, розробка та впровадження ІТ системи, яка є критично важливою для всієї системи управління та фінансування, прозорості та цифрових процедур, розробка СОПів та внутрішніх процедур для забезпечення функцій органу та проведення конкурсів та вибір кандидатів у керівництво, набір персоналу та формування центральної і регіональних структур.

"Окремо зауважимо, що зараз ДЕЦ забезпечує ведення та оновлення Нацкаталогу цін на лікарські засоби. Реформа з регулювання цін на ліки була впроваджена минулого року, і у компаній часто виникають практичні питання під час декларування, реферування цін тощо. Тож ми сподіваємось, що оперативний діалог з ДЕЦ продовжиться та буде ще більш ефективним", - сказала вона.

Як повідомлялося, ДЕЦ Міністерства охорони здоров'я очолив Едем Адаманов, який до того обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я. МОЗ визнав ключовими завданнями нового керівника Центру забезпечення переходу до нової регуляторної моделі, стабілізацію реформ, посилення прозорості та комунікацій в умовах створення єдиного держоргану –УФА.