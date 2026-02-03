Уже 11 постраждалих у Запоріжжі через атаку РФ, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вже одинадцять поранених і двоє загиблих: збільшується кількість постраждалих від ворожих атак на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, наразі медична допомога знадобилась вже одинадцяти людям, серед яких троє дітей.

Лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/33362