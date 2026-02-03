ПФУ відновить виплати пенсіонерам з ТОТ і ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, заяву потрібно подати до 1 квітня

Фото: НБУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) відновить виплати пенсіонерам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які пройшли фізичну ідентифікацію, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

"Пенсійний фонд України відновить виплати пенсіонерам з ТОТ та ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали заяву про неотримання пенсій від рф. До 1 квітня потрібно буде подати відповідну заяву, щоб пенсію й надалі нараховували. Люди не залишаться без доходу під час складної зими та зможуть спокійно завершити всі процедури", - написав він у Facebook.

За словами Улютіна, зараз триває робота у двох напрямках. Зокрема, ПФУ оперативно проводить ідентифікацію.

Так, з початку січня вже близько 50 тис. громадянам поновили виплати. В пріоритеті люди з інвалідністю та підключають соцпрацівників.

Улютін наголосив, що люди, які пройдуть ідентифікацію у лютому, отримають виплати одразу за два місяці.

"Разом з громадськими організаціями працюємо над змінами до підзаконних актів, щоб у майбутньому прибрати бюрократію під час проходження ідентифікації", - додав він.