Представники США Віткофф та Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого - Білий дім

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ щодо завершення війни, черговий етап яких стартує 4 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала Левітт під час спілкування з журналістами.

За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

"Ніколи раніше ці три наші країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", - додала вона.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях брали участь спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував наступний раунд переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) на неділю, 1 лютого. Віткофф анонсував 29 січня продовження перемовин "приблизно через тиждень" і заявив про прогрес, пославшись на українську сторону. При цьому сам він та Кушнер не будуть на цих переговорах присутні.

