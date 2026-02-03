Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

Президент США Дональд Трамп не здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема, на об'єкти енергетики, речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну – війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", – сказала прессекретарка.

Левітт зазначила, що вранці обговорила російські удари з Трампом.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на атаки Росії, яка на особисте звернення президента США Дональда Трампа припинити удари по енергетиці на час дипломатичних заходів, відповіла рекордною кількістю балістичних ракета.

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що США мають посилити тиск на Володимира Путіна та закликав президента США Дональда Трампа "розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк".