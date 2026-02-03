Інтерфакс-Україна
Події
21:53 03.02.2026

Росія вночі вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, без тепла та е/е 1129 будинків – глави МЗС та Міненерго

2 хв читати
Росія вночі вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, без тепла та е/е 1129 будинків – глави МЗС та Міненерго
Фото: https://t.me/akovalenko1989

Столична Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень в результаті удару Росії цієї ночі, в якому було використано п’ять балістичних ракет, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, яким разом із генеральний секретарем НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали цю станцію у вівторок.

"Це військовий злочин росії", – наголосив глава Міненерго у Телеграм за результатами засідання штабу з подолання російських ударів.

Згідно з відео, яке опублікував Шмигаль у Телеграм, він уточнив Рютте, що Дарницька ТЕЦ є приватною.

"1 129 житлових будинків залишилися без тепла та електроенергії – сотні тисяч цивільних осіб, в тому числі школи та лікарні, посеред лютих зимових холодів. Ми інформуємо всіх наших партнерів про варварські удари Росії, їх наслідки та наші нагальні потреби", – у свою чергу написав Сибіга у соцмережі X.

Рютте у соцмережі X уточнив, що без тепла залишилося біля півмільйона людей.

За словами міністра енергетики, окреслений план робіт з відновлення.

"Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", – зазначив Шмигаль.

Він доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

"З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу", – написав також глава Міненерго.

Як повідомлялося із посиланням на голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, після попереднього масованого російського обстрілу столиці 24 січня перестала виробляти теплоносій комунальна ТЕЦ-6 біля Троєщини також на лівому березі Києва.

Усього в Києві три великі ТЕЦ.

 

 

 

 

Теги: #удар #злочин #рф #тец_5

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 03.02.2026
Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

21:59 03.02.2026
Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

Трамп не здивований останньою атакою РФ на об'єкти енергетики України – Білий дім

17:08 03.02.2026
Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

22:01 01.02.2026
Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

20:47 26.01.2026
Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

19:45 26.01.2026
Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

00:42 24.01.2026
США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

19:49 22.01.2026
До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

00:28 13.01.2026
Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

Ворог вдарив по передмістю Харкова, виникла пожежа

10:44 17.12.2025
Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА