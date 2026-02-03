Росія вночі вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, без тепла та е/е 1129 будинків – глави МЗС та Міненерго

Фото: https://t.me/akovalenko1989

Столична Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень в результаті удару Росії цієї ночі, в якому було використано п’ять балістичних ракет, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, яким разом із генеральний секретарем НАТО Марком Рютте та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали цю станцію у вівторок.

"Це військовий злочин росії", – наголосив глава Міненерго у Телеграм за результатами засідання штабу з подолання російських ударів.

Згідно з відео, яке опублікував Шмигаль у Телеграм, він уточнив Рютте, що Дарницька ТЕЦ є приватною.

"1 129 житлових будинків залишилися без тепла та електроенергії – сотні тисяч цивільних осіб, в тому числі школи та лікарні, посеред лютих зимових холодів. Ми інформуємо всіх наших партнерів про варварські удари Росії, їх наслідки та наші нагальні потреби", – у свою чергу написав Сибіга у соцмережі X.

Рютте у соцмережі X уточнив, що без тепла залишилося біля півмільйона людей.

За словами міністра енергетики, окреслений план робіт з відновлення.

"Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", – зазначив Шмигаль.

Він доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

"З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу", – написав також глава Міненерго.

Як повідомлялося із посиланням на голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, після попереднього масованого російського обстрілу столиці 24 січня перестала виробляти теплоносій комунальна ТЕЦ-6 біля Троєщини також на лівому березі Києва.

Усього в Києві три великі ТЕЦ.