У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі столиці, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули", - написав він у телеграмі.

За словами Кулеби, там працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій.

"У координації з Міненерго працюємо над залученням додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів", - написав він.

Кулеба також зазначив, що паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. Крім того, до допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7.

Також триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі. У Харкові залучають додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно.

Для підтримки людей направляють два "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами.