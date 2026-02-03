Інтерфакс-Україна
21:37 03.02.2026

УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Києві та Харкові.

"Київ. Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста цієї ночі оперативно прибув на місце чергової атаки. Спільно з рятувальниками ДСНС України, волонтери провели обхід житлових будинків для виявлення постраждалих", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

У Харкові цієї ночі спільно з рятувальними службами працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Волонтери надавали постраждалим першу домедичну допомогу та психологічну підтримку.

З ранку у координації з департаментом надзвичайних ситуацій Харківської міської ради команда загону швидкого реагування УЧХ розгорнула пункти обігріву у місцях, де люди залишились без опалення. У теплопунктах жителі можуть отримати гарячі напої, перекуси, мають можливість підзарядити телефони, а також отримати психосоціальну підтримку.

Як повідомлялося, від російської нічної ракетно-дронової атаки на Київ кількість постраждалих зросла до шести осіб. Під ворожими ударами опинилися 5 районів столиці, сталися влучання у житлові будинки.

3 лютого ЗС РФ обстрілювали Харків понад три години, завдаючи цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, міській владі доведеться ухвалювати складні рішення, зокрема злити теплоносії у системах теплопостачання 820 будинків.

 

