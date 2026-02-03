Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Фото: Міненерго

Відновлення пошкодженої одним з наймасовіших ворожих ракетних ударів енергосистеми України займе значний час, повідомив віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілів.

"Провели засідання Штабу. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", - написав він у телеграмі.

Шмигаль зазначив, що під час засідання штабу проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергосистемі України та окреслили необхідні кроки, щоб повернути людям світло та тепло.

За словами міністра, ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

"Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів", - зазначив він.

За його словами, Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень.

Шмигаль доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

"З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу", - наголосив він.

Також опрацьовують варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення, додав Шмигаль.