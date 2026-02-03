Федоров, Рютте та міністри оборони країн-партнерів узгодили пріоритети напередодні "Рамштайну"

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі "Рамштайн" .

"Наші пріоритети. Посилення ППО. Продовжуємо координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для захисту українського неба. Розраховуємо на суттєві внески під час "Рамштайну". Фінансування PURL: визначили ключові цілі роботи в межах програми PURL. Розраховуємо залучити підтримку у 2026 році для закупівлі критично важливого озброєння. Європейський ресурс: окремо відзначили можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України", - написав міністр у Телеграмі.

Федоров зазначив, що 2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги — $45 млрд.

"У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки. Дякую НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні й лідерство у форматі "Рамштайн"", - додав міністр.