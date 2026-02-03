Інтерфакс-Україна
Події
21:03 03.02.2026

Франція у лютому оголосить новий конкурс на EUR71 млн для залучення своїх компаній у відновлення України

2 хв читати
Франція у лютому оголосить новий конкурс на EUR71 млн для залучення своїх компаній у відновлення України
Фото: https://www.facebook.com/

Франція вже у середині лютого оголошує новий конкурс на виділення EUR71 млн грантових коштів своїм компаніям, які хочуть брати участь у проєктах з відновлення критичної інфраструктури України, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Французька сторона підтвердила реалізацію другого етапу міжурядової грантової угоди. На першому її етапі вже впроваджуються 19 проєктів– у сферах охорони здоров’я, енергетики та водопостачання", – написав він у Facebook за результатами зустрічі з делегацією на чолі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє в Києві у вівторок.

Соболев зазначив, що разом із урядовцями та парламентарями до України приїхало 16 французьких компаній – лідерів у сферах енергетики, оборони, інфраструктури, водного господарства, агросектору, охорони здоров’я та цифрових технологій.

"Саме тут ми бачимо найбільший потенціал для спільних проєктів, і під час великої спільної зустрічі вже обговорили конкретні кроки з багатьма компаніями. Загалом мобілізація приватних інвесторів та довгострокова співпраця – ключова ціль візиту, на цьому наголосили й французькі колеги", – наголосив український міністр.

Він також повідомив про відродження діяльності Українсько-французької міжурядової комісії, яка не збиралася з 2020 року, а у вівторок провела першу зустріч на рівні співголів.

Окрім того, за словами Соболева, сторони підписали Меморандум про створення Французько-української ради підприємців, а також ряд В2В домовленостей між французькими та українськими партнерами з фокусом на технології та локалізацію в Україні.

"Йдеться про спільні рішення для дронів і безпілотних систем (включно з AI), розвиток нових аероплатформ з урахуванням бойового досвіду та гуманітарне розмінування — зокрема роботу у водних акваторіях і підводне розмінування. Також домовилися про підготовку фахівців і розвиток навчальної бази та про посилення цифрової стійкості, зокрема через супутниковий інтернет як доповнення до наземних мереж", – уточнив глава Мінекономіки.

"Ще один напрям, по якому маємо результат – критичні мінерали. Підписано Меморандум між Держгеонадра та BRGM для модернізації геологорозвідки, підвищення готовності родовищ і переходу до сучасних стандартів управління ресурсами", – додав Соболев.

 

Теги: #фінансування #франція #компанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 04.02.2026
Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

17:08 03.02.2026
Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

Україна намагається запобігти виступам у Франції російських артистів, які підтримують агресію РФ

16:50 03.02.2026
Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

11:33 03.02.2026
Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

03:12 02.02.2026
Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

17:59 30.01.2026
Нова панівна коаліція Нідерландів має намір з 2027 року виділяти Україні щорічно EUR3,4 млрд

Нова панівна коаліція Нідерландів має намір з 2027 року виділяти Україні щорічно EUR3,4 млрд

09:36 29.01.2026
Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

12:39 28.01.2026
Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА