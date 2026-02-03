Франція у лютому оголосить новий конкурс на EUR71 млн для залучення своїх компаній у відновлення України

Франція вже у середині лютого оголошує новий конкурс на виділення EUR71 млн грантових коштів своїм компаніям, які хочуть брати участь у проєктах з відновлення критичної інфраструктури України, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Французька сторона підтвердила реалізацію другого етапу міжурядової грантової угоди. На першому її етапі вже впроваджуються 19 проєктів– у сферах охорони здоров’я, енергетики та водопостачання", – написав він у Facebook за результатами зустрічі з делегацією на чолі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє в Києві у вівторок.

Соболев зазначив, що разом із урядовцями та парламентарями до України приїхало 16 французьких компаній – лідерів у сферах енергетики, оборони, інфраструктури, водного господарства, агросектору, охорони здоров’я та цифрових технологій.

"Саме тут ми бачимо найбільший потенціал для спільних проєктів, і під час великої спільної зустрічі вже обговорили конкретні кроки з багатьма компаніями. Загалом мобілізація приватних інвесторів та довгострокова співпраця – ключова ціль візиту, на цьому наголосили й французькі колеги", – наголосив український міністр.

Він також повідомив про відродження діяльності Українсько-французької міжурядової комісії, яка не збиралася з 2020 року, а у вівторок провела першу зустріч на рівні співголів.

Окрім того, за словами Соболева, сторони підписали Меморандум про створення Французько-української ради підприємців, а також ряд В2В домовленостей між французькими та українськими партнерами з фокусом на технології та локалізацію в Україні.

"Йдеться про спільні рішення для дронів і безпілотних систем (включно з AI), розвиток нових аероплатформ з урахуванням бойового досвіду та гуманітарне розмінування — зокрема роботу у водних акваторіях і підводне розмінування. Також домовилися про підготовку фахівців і розвиток навчальної бази та про посилення цифрової стійкості, зокрема через супутниковий інтернет як доповнення до наземних мереж", – уточнив глава Мінекономіки.

"Ще один напрям, по якому маємо результат – критичні мінерали. Підписано Меморандум між Держгеонадра та BRGM для модернізації геологорозвідки, підвищення готовності родовищ і переходу до сучасних стандартів управління ресурсами", – додав Соболев.