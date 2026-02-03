Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград– DeepState

Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Сили Оборони намагаються втримати північні околиці Покровська, Мирноград перебуває у більш складному становищі, повідомляє OSINT-проєкт DeepState про ситуацію в Покровсько-Мирноградській агломерації у Донецький області.

"Місто (Покровськ – ІФ-У) продовжує поглинатися ворогом, який окрім піхоти активно заводить свою техніку, виставляє засоби РЕР, розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Як пишуть аналітики, ситуація у Мирнограді є більш складною, місто та логістичні шляхи перебувають під постійним вогневим контролем ворога.

"Мирноград перебуває у більш складному становищі через активний тиск ворога на місто. Одночасно з цим українські пілоти мають обмежені можливості працювати по Мирнограду, адже противник через Родинське здійснює рейди в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто перебуває під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке пересування там, однак наказу від вищого військового керівництва на відхід з Мирнограду немає", - зазначають у повідомленні.

Повідомляється, що місто Родинське є "останньою точкою опори" для логістичного зв'язку з Мирноградом.

"Остання точка опори для хоч якогось шляху лежить через Родинське. Ворог це чудово знає, розуміє і активно здійснює тиск на цей населений пункт, щоб окупувати його. Однак вогневий контроль місцевості по суті вже закрив можливості на спокійне пересування. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають...", - резюмують у повідомленні.