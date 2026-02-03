Інтерфакс-Україна
20:48 03.02.2026

Начальник Черкаської поліції тимчасово припиняє виконання службових обов'язків під час розслідування обставин загибелі поліцейських

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковник поліції Олег Гудима повідомив, що він прийняв рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків під час проведення розслідування щодо резонансної справи про затримання колишнього військовослужбовця, коли язагинули чотири офіцера поліції,

"У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування… Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

Гудима висловив співчуття кожній родині, якої торкнулася ця трагедія.

Гудима був призначений на посаду начальника ГУНП в Черкаській області у квітні 2024 року.

Як повідомлялось 27 січня, четверо офіцерів поліції загинули, ще один зазнав поранень під час затримання чоловіка, якого підозрювали у вчиненні вбивства, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаський області Олег Гудима повідомив, що під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району. За його словами, під час проведення слідчих дій, підозрюваний у скоєнні злочину побачив поліцейських та почав переховуватися.

Він заявив, що фігуранта ліквідували під час проведення операції, він був місцевим мешканцем. "59 років, колишній військовослужбовець. Наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за ст. 348 Кримінального кодексу України", - додав Гудима.

 

 

Теги: #черкаська #поліція

