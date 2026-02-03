Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на атаки Росії, яка на особисте звернення президента США Дональда Трампа припинити удари по енергетиці на час дипломатичних заходів, відповіла рекордною кількістю балістичних ракета.

"Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", - зауважив Зеленський.

За словами президента України, росіяни "брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу".