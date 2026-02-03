Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми осіб, серед них троє дітей - ОВА

Кількість постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю увечері зросла до восьми осіб, серед них троє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Близько 18-ї години ворог завдав удару дронами по місту. Пошкоджено багатоповерховий будинок, магазини та автівки. Поранені щонайменше 8 осіб, серед них троє дітей - 15-річна дівчина та хлопчики 12 та 11 років", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Федоров зазначив, що повітряна тривога у Запоріжжі триває вже 23 години поспіль.

Раніше Федоров повідомляв про двох загиблих та сімох постраждалих.