Свириденко та Рютте обговорили можливість залучення механізму EADRCC для термінової допомоги Україні у відновленні енергетики

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили можливість залучення Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) до термінової допомоги у відновленні енергетичного сектору України.

"Ми обговорили термінову допомогу, яку можуть надати країни-члени НАТО для відновлення нашого енергетичного сектору, зокрема через механізм EADRCC – Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи. Обладнання від наших партнерів суттєво допоможе відновити наші мереж та газової інфраструктури, пошкоджених ворожими атаками", - написала Свириденко у телеграм-каналі у вівторок увечері за підсумками зустрічі з Рютте, який перебуває у Києві з візитом.

Також, за словами Свириденко, сторони приділили увагу необхідності посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та ракетами до них. "Ініціатива PURL довела свою ефективність, і ми просимо наших союзників та партнерів розширити свої внески", - додала Свириденко.

Вона також зазначила, що Україна поглиблює співпрацю в рамках Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і підготовки для України (NSATU) та Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).