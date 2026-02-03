Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Жінка зазнала поранень через російськи удари по Нікопольському району, ще дві людини поранені у Павлоградському районі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Під ударом ворожих FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Постраждала 58-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості… Безпілотником російська армія поцілила по Троїцькій громаді Павлоградського району. Поранені 61-річний чоловік і 52-річна жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у Телеграм-каналі.

За інформацією Ганжи, у Нікопольському району пошкоджені два приватні будинки, п’ятиповерхівка, комунальне підприємство, дитсадок, авто. Знищений гараж. у Павлоградському районі побиті приватна оселя і господарська споруда.

У Криворізькому районі противник атакував безпілотниками Новопільську та Грушівську громади, виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та адмінбудівля.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Покровську громаду, понівечені дев'ять приватних будинків.