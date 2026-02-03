Інтерфакс-Україна
18:57 03.02.2026

18-річні хлопець та дівчина загинули у Запоріжжі через ворожий удар, 15-річна дівчина у важкому стані

Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти надвечір завдали удару по Запоріжжю, двоє цивільних загинули – 18-річні хлопець та дівчина, ще семеро дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, щонайменше сім – поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому. На жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих", – написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, трьох людей медики направляють у лікарню. "Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані", – уточнив Федоров.

Теги: #запорізька

