Інтерфакс-Україна
Події
18:49 03.02.2026

Естонія в черговому пакеті допомоги надасть Україні дрони та засоби протидії БпЛА

1 хв читати
Естонія в черговому пакеті допомоги надасть Україні дрони та засоби протидії БпЛА

Дрони та засоби протидії безпілотникам увійдуть до нового пакета безпекової допомоги, який готує Естонія для України, також країни працюють над угодою про спільне виробництво озброєння на території Естонії, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров по результатам розмови з естонським колегою Ханно Певкуром.

"Під час розмови міністр оборони України Михайло Федоров поінформував міністра оборони Естонії Ханно Певкура про наслідки чергового масованого обстрілу України, під час якого ворог застосував близько 70 ракет і сотні безпілотників. Михайло Федоров наголосив, що ключовим пріоритетом залишається розбудова розподіленої системи протиповітряної оборони та підвищення ефективності знищення ударних дронів. Саме на цих напрямах Україна та союзники концентрують спільні зусилля", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Окремо Федоров відзначив ключову роль естонських партнерів в ІТ-коаліції. Завдяки технологічному лідерству Естонії та роботі коаліції Україна масштабує цифрові рішення, зокрема онлайн-сервіси для військових.

"Україна готова відкрито демонструвати роботу таких продуктів, як DELTA та система ситуаційної обізнаності в небі. Українські оборонні інновації будуть доступні Естонії для тестування без бюрократичних бар’єрів", - зазначається у повідомленні.

Очільник Міноборони України подякував Естонії за обіцянку надавати безпекову допомогу Україні на рівні, як мінімум, 0,25% ВВП щороку та важливі внески в ініціативу PURL.

Теги: #допомога_україні #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 03.02.2026
Рютте впевнений, що вдасться знайти $15 млрд для військової підтримки України

Рютте впевнений, що вдасться знайти $15 млрд для військової підтримки України

18:14 30.01.2026
Естонія спрямовує майже 400 тис. євро на зимову допомогу Україні - МЗС

Естонія спрямовує майже 400 тис. євро на зимову допомогу Україні - МЗС

08:08 30.01.2026
Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

14:29 25.01.2026
Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

18:12 21.01.2026
Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

18:34 20.01.2026
Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

17:02 20.01.2026
Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

15:49 20.01.2026
Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

20:23 15.01.2026
Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА