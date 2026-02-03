Естонія в черговому пакеті допомоги надасть Україні дрони та засоби протидії БпЛА

Дрони та засоби протидії безпілотникам увійдуть до нового пакета безпекової допомоги, який готує Естонія для України, також країни працюють над угодою про спільне виробництво озброєння на території Естонії, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров по результатам розмови з естонським колегою Ханно Певкуром.

"Під час розмови міністр оборони України Михайло Федоров поінформував міністра оборони Естонії Ханно Певкура про наслідки чергового масованого обстрілу України, під час якого ворог застосував близько 70 ракет і сотні безпілотників. Михайло Федоров наголосив, що ключовим пріоритетом залишається розбудова розподіленої системи протиповітряної оборони та підвищення ефективності знищення ударних дронів. Саме на цих напрямах Україна та союзники концентрують спільні зусилля", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Окремо Федоров відзначив ключову роль естонських партнерів в ІТ-коаліції. Завдяки технологічному лідерству Естонії та роботі коаліції Україна масштабує цифрові рішення, зокрема онлайн-сервіси для військових.

"Україна готова відкрито демонструвати роботу таких продуктів, як DELTA та система ситуаційної обізнаності в небі. Українські оборонні інновації будуть доступні Естонії для тестування без бюрократичних бар’єрів", - зазначається у повідомленні.

Очільник Міноборони України подякував Естонії за обіцянку надавати безпекову допомогу Україні на рівні, як мінімум, 0,25% ВВП щороку та важливі внески в ініціативу PURL.