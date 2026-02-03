Троє дітей та двоє дорослих зазнали гострої реакції на стрес через удар російського БпЛА по Чугуївській громаді

Близько 17:00 ЗС РФ завдали удару БпЛА по одному з сільських населених пунктів Чугуївської громади Харківської області, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"За попередніми даними, одне приватне домогосподарство зазнало руйнувань, а сусідні зазнали значних ушкоджень. Гостру реакцію на стрес отримали троє дітей та двоє дорослих", - написала Мінаєва у телеграм-каналі.