18:29 03.02.2026

Сенатор Грем закликав президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк"

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що США мають посилити тиск на Володимира Путіна та закликав президента США Дональда Трампа "розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк".

"Після вчорашнього масштабного нападу, я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк", що змінить ситуацію на військовому фронті", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

"У найближчі дні та тижні ми маємо посилити тиск на Путіна. Будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірне заохочення агресії, спричинять катастрофи в усьому світі. І навпаки. Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, яка була змушена піти на поступки, то світ стане набагато стабільнішим, – наголосив Грем.

"Час має вирішальне значення", – додав сенатор.

