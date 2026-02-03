Генпрокурор про звірства окупантів в Бучі: Вже 211 підозрюваних, двоє - тільки за минулий січень

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Правоохоронці системно встановлюють військовослужбовців ЗС РФ, причетних до злочинів проти мирного населення під час окупації Бучі на Київщині: тільки за січень 2026 року встановлено особи та оголошено підозри ще двом окупантам, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор у Телеграм-каналі у вівторок нагадав, що навесні 2022 року особисто документував злочини, вчинені під час окупації Бучі.

За його словами, сьогодні ця робота триває вже в процесуальній площині з іменами, доказами і підозрами.

"Ми системно встановлюємо військовослужбовців зс рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам", - поінформував Кравченко.

Він уточнив, що підозру оголошено військовослужбовцю ЗС РФ - командиру бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.

"Він 5 березня 2022 року навів цивільному чоловікові зброю в голову виконуючи наказ - вбити. Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя", - додав генпрокурор.

Кравченко також зазначив, що ідентифіковано та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення ЗС РФ, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів.

"Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку Силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Їх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого ", - зазначив генпрокурор.

Крім того, Кравченко поінформував про передачу до суду обвинувального акту стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку.

"У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка", - додав генпрокурор.

Він звернув увагу на те, що розслідування злочинів у Бучі – довга і важка робота, більшість справ – заочні, без допитів підозрюваних.

"Лише факти, експертизи, свідчення, фото і відео. Щоб перетворювати відкриту інформацію на докази воєнних злочинів ми використовуємо OSINT, аналізуємо соцмережі, відео, супутникові знімки та публічні дані для встановлення маршрутів руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил рф", - пояснив генпрокурор.

Кравченко наголосив, що правоохоронці формують доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу.

"На сьогодні ми вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі", - резюмував він.