Інтерфакс-Україна
Події
18:19 03.02.2026

Генпрокурор про звірства окупантів в Бучі: Вже 211 підозрюваних, двоє - тільки за минулий січень

3 хв читати
Генпрокурор про звірства окупантів в Бучі: Вже 211 підозрюваних, двоє - тільки за минулий січень
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Правоохоронці системно встановлюють військовослужбовців ЗС РФ, причетних до злочинів проти мирного населення під час окупації Бучі на Київщині: тільки за січень 2026 року встановлено особи та оголошено підозри ще двом окупантам, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор у Телеграм-каналі у вівторок нагадав, що навесні 2022 року особисто документував злочини, вчинені під час окупації Бучі.

За його словами, сьогодні ця робота триває вже в процесуальній площині з іменами, доказами і підозрами.

"Ми системно встановлюємо військовослужбовців зс рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанськии катам", - поінформував Кравченко.

Він уточнив, що підозру оголошено військовослужбовцю ЗС РФ - командиру бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.

"Він 5 березня 2022 року навів цивільному чоловікові зброю в голову виконуючи наказ - вбити. Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя", - додав генпрокурор.

Кравченко також зазначив, що ідентифіковано та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення ЗС РФ, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів.

"Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку Силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Їх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого ", - зазначив генпрокурор.

Крім того, Кравченко поінформував про передачу до суду обвинувального акту стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку.

"У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка", - додав генпрокурор.

Він звернув увагу на те, що розслідування злочинів у Бучі – довга і важка робота, більшість справ – заочні, без допитів підозрюваних.

"Лише факти, експертизи, свідчення, фото і відео. Щоб перетворювати відкриту інформацію на докази воєнних злочинів ми використовуємо OSINT, аналізуємо соцмережі, відео, супутникові знімки та публічні дані для встановлення маршрутів руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил рф", - пояснив генпрокурор.

Кравченко наголосив, що правоохоронці формують доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу.

"На сьогодні ми вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі", - резюмував він.

Теги: #кравченко #буча #окупанти #підозрювані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 10.01.2026
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

20:52 08.01.2026
Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

11:06 05.01.2026
7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

14:05 24.12.2025
Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

13:47 24.12.2025
Рота вбитими та 9 полонених окупантів - результат роботи 57 ОМПБр у Вовчанському районі

Рота вбитими та 9 полонених окупантів - результат роботи 57 ОМПБр у Вовчанському районі

10:33 16.12.2025
Генпрокурор: виявлено пістолет, з якого вбили Парубія

Генпрокурор: виявлено пістолет, з якого вбили Парубія

13:26 03.12.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

20:30 26.11.2025
Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

16:05 26.11.2025
"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

11:29 26.11.2025
Кравченко про фейкові інвалідності: 74 прокурори вже звільнені, будуть і вироки

Кравченко про фейкові інвалідності: 74 прокурори вже звільнені, будуть і вироки

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА