18:11 03.02.2026

Дарницька ТЕЦ після обстрілу РФ тимчасово призупинила роботу

Дарницька ТЕЦ (Київська ТЕЦ-4) тимчасово призупинила надання послуг, повідомило ТОВ "Євро-реконструкція", якому вона належить.

"Внаслідок чергової ворожої атаки на енегоінфраструктуру міста надання послуг тимчасово призупинено", – написала "Євро-реконструкція" у Facebook.

Компанія зазначила, що наразі її фахівці спільно з відповідними службами проводять комплексні технічні обстеження та необхідні відновлювальні заходи.

"Обсяг пошкоджень потребує поетапних рішень і ретельної перевірки обладнання перед подальшою роботою системи теплопостачання. Про подальші зміни у роботі підприємства буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні

ТОВ "Євро-реконструкція" експлуатує Дарницьку ТЕЦ (ТЕЦ-4) встановленою електричною потужністю 160 МВт. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона є одним з основних джерел теплопостачання житлово-побутових споживачів Дніпровського та Дарницького районів м.Київ. На сайті зазначено, що ТЕЦ щороку відпускає 1200 Гкал тепла. З інформації з відкритих джерел – на її обслуговуванні понад 1000 житлових будинків у столиці.

Як повідомлялося з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, після атаки РФ 3 лютого в столиці без опалення 1100 будинків. Він пояснив, що обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання у ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. У них уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

