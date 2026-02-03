Кількість постраждалих після влучання дрона у харківську п’ятиповерхівку збільшилась до семи осіб

Фото: Нацполіція

Пожежа, що виникла внаслідок влучання російського безпілотника у житлову п’ятиповерхівку в Харкові, охопила з 2 по 5 поверхи будинку, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Щойно буде ліквідовано загоряння, залучимо комунальні служби та волонтерів для закриття віконних отворів, щоб зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці -20 градусів. Також будемо вживати заходів, щоб відселити людей, які втратили оселі внаслідок цього обстрілу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що кількість постраждалих зросла до семи осіб (п’ять жінок і двоє чоловіків).

"Усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні", - написав Синєгубов.