Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню, тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

"Донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації. Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у "Резерв+". У решті випадків заяви подаються через ЦНАП", — йдеться на сайті оборонного відомства.

Як повідомили у Міноборони, до нових категорій відстрочок, які підлягають автоматичному продовженню, входять: батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності; ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім’ї; опікуни людини, яку визнано недієздатною; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи; люди, які доглядають за родичом 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; вчителі шкіл.

Автоматичне продовження також зберігається для категорій, визначених раніше: люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; студенти, аспіранти; працівники вищої та професійної освіти; люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану; родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності; люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України; військові, звільнені з полону.

Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.