ЦПД спростував фейк про влучання дрона у багатоповерхівку в Харкові нібито "через роботу ППО"

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував фейк про влучання дрона у багатоповерхівку в Харкові нібито "через роботу ППО", зазначивши, що "перекладання відповідальності на Україну та українську ППО — типовий прийом російської пропаганди".

"Ворожі ресурси поширюють повідомлення, що в Салтівському районі Харкова на багатоповерхівку нібито впав дрон, збитий українською ППО. Насправді відбулося пряме влучання російського "шахеда" у житловий будинок", - йдеться у повідомленні ЦПД.

ЦПД наголошує, що "перекладання відповідальності на Україну та українську ППО — типовий прийом російської пропаганди".

"Атака дрона по житловому будинку — це черговий акт терору з боку російської армії проти цивільних українців. За інформацією місцевої влади, внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила три верхні поверхи п’ятиповерхівки. Наразі відомо про шістьох постраждалих", - зазначається у повідомленні.

"Росія системно вдається до цієї інформаційної тактики, намагаючись виправдати свої воєнні злочини в Україні та ввести в оману міжнародну спільноту", - наголосили у ЦПД.