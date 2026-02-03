Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відвідає Україну, де візьме участь у заходах з нагоди четвертих роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії в суверенну Україну.

Про це журналістам у вівторок повідомив річник президента.

"Очікується, що президент Кошта відвідає Україну для участі в заходах з нагоди четвертих роковин війни в Україні 24 лютого", - сказав він.

Раніше про участь в цих заходах президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн повідомили в Єврокомісії.