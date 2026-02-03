Україна пропонує МАГАТЕ передбачити у Статуті норми щодо країн, що підривають безпечність використання ядерної енергії

Фото: https://www.iaea.org/

Україна пропонує внести зміни до Статуту МАГАТЕ та передбачити позбавлення права участі в прийнятті рішень організації для країн-членів, що навмисно підривають умови безпечного використання ядерної енергії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна ініціює внесення змін до Статуту МАГАТЕ. Статут не передбачає відповідних заходів у разі, коли держава навмисно підриває умови безпечного використання ядерної енергії, але продовжує користуватися повними правами управління в рамках Агентства", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

За словами Сибіги, Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права участі в процесі прийняття рішень МАГАТЕ в таких випадках. "Я доручив нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів", – повідомив міністр закордонних справ України.

"Це не питання політики, а питання довіри, безпеки та справедливості", – наголосив Сибіга.