Третій пункт допомоги киянам з армійськими прально-душовими комплексами відкрився в Києві на Троєщині, повідомив Порошенко

Третій пункт допомоги киянам, які потерпають від енергетичного терору РФ, запрацював у Києві, його відкрили на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі столиці, де також вже працює один з двох раніше збудованих пунктів, повідомив народних депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Новий "Пункт Солідарності" розташований на проспекті Червоної калини, 63-а. Ще два успішно працюють на вулиці Милославській, 23 та на Теремках, на вулиці Василя Касіяна, 10. Тут можна зігрітися, попрати і висушити речі, зарядити гаджети або просто випити гарячого чаю з солодощами", – написав Порошенко у Facebook у вівторок.

За його словами, у цьому пункті люди можуть випрати і висушити одяг, а також зарядити засоби звʼязку. Ці комплекси – частина проєкту Фонду Порошенка та волонтерів громадської організації "Справа громад", започаткованого для фронту. В рамках проєкту виготовлено понад три сотні прально-душових вагончиків для бойових бригад, але зараз їх переорієнтували на допомогу цивільним.

Технічно пункт допомоги складається із двох частин. Одна – обладнана пральними та сушильними машинами, інша – зона відпочинку із гарячими напоями, зарядними пристроями та інтернетом.

"Європейська Солідарність Київ" та Фонд Порошенка розгорнули чергові "Пункти Солідарності" у столиці, у місцях, де ситуація найбільш критична. Є будинки на Троєщині, де тепла нема з 5 січня. Є квартири, де шпалери мокрі, у розетках короткі замикання, а на стінах вже з’явилася пліснява. Люди якщо й встигають попрати речі за короткі періоди включень світла, то вони не встигають висохнути, бо немає тепла… До наших пунктів приходять цілі родини. Часто молоді люди приносять речі від літніх та маломобільних людей, які живуть на верхніх поверхах. Мусимо допомагати одне одному, бо в цьому наша сила, яку ніколи не зрозуміє ворог", – зазначив Порошенко.