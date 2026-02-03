СБУ: "Альфа" встановила рекорд зі збиття ворожих БпЛА – більше 2 тис. за минулий рік

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України встановив рекорд зі знищення ворожих безпілотних літальних апаратів літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році, зазначають в СБУ.

"Екіпажі перехоплювачів "Альфи" відмінусували за рік 2220 ворожих безпілотників – це найвищий показник ефективності в цьому сегменті протиповітряної боротьби", – йдеться у повідомленні української спецслужби у Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, серед уражених цілей – як ударні, так і розвідувальні БпЛА противника: "Шахеди" та "Герані", "Молнії", "Ланцети", "Зали", "Орлани", "Мерліни", "Італмаси", "Скати" та інші типи дронів, які РФ активно застосовує для терору українських міст і ведення повітряної розвідки.

В СБУ наголошують, що окрему увагу заслуговують так звані "жирні" цілі.

"Зокрема, оператори "Альфи" знищували російські середньовисотні ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу "Оріон", вартість яких перевищує $5 млн за одиницю", – уточнюється у повідомленні.

В українській спецслужбі звернули увагу, що системна робота підрозділу з перехоплення ворожих БпЛА суттєво послаблює можливості противника вести розвідку та завдавати нових ударів, а також напряму впливає на безпеку українських міст, позицій Сил оборони та критичної інфраструктури.

В СБУ також нагадали бажаючим захищати українське небо, що заповнити анкету "Спеціаліст ППО" можна за посиланням bit.ly/alfa_recruit або дізнатися більше про відбір на сайті alfa.ssu.gov.ua (https://alfa.ssu.gov.ua/).