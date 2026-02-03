Інтерфакс-Україна
Події
16:46 03.02.2026

Окупанти просунулися на покровському та слов'янському напрямках, ЗСУ відновили положення у Куп'янську – DeepState

2 хв читати
Окупанти просунулися на покровському та слов'янському напрямках, ЗСУ відновили положення у Куп'янську – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Збройні сили України відновили положення у місті Куп’янськ Харківської області, звільнивши його центральну частину, при цьому окупанти просунулися на покровському напрямку в районі сіл Гришине та Удачне, а також на слов’янському напрямку в районі села Привільне Донецької області.

"Сили Оборони України відновили положення у Куп’янську. Ворог просунувся поблизу Удачного, Гришиного та Привільного", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у вівторок.

Згідно з мапами проєкту, на покровському напрямку окупанти збільшили площу сталого контролю на 2,92 кв км, а слов’янському – на 0,86 кв км. "Сіра зона" невизначеного контролю на цих на цих напрямках теж збільшилась – на 3,7 і 4,76 кв км відповідно.

Натомість у Куп’янську ЗСУ звільнили 3,77 кв км. Згідно з мапами, анклав під контролем окупантів у місті при цьому зменшився на 0,18 кв км, а "сіра зона" – ще на 3,46 кв км.

Також невеликий плацдарм окупантів біля російсько-українського державного кордону в районі села Зелене на харківському напрямку площею 0,45 кв км перейшов у "сіру зону".

На інших ділянках фронту без змін.

Таким чином, окупанти захопили за добу 3,78 кв км, але втративши на інших напрямках 0,63 кв км збільшивши площу контролю на 3,15 кв км. "Сіра зона" зросла на 5,45 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 02.02.2026
Окупанти знов наростили темпи просування на минулому тижні, переважно на гуляйпільському напрямку – DeepState

Окупанти знов наростили темпи просування на минулому тижні, переважно на гуляйпільському напрямку – DeepState

14:44 31.01.2026
Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

12:06 29.01.2026
Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState

11:56 26.01.2026
Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

11:58 24.01.2026
Ворог просунувся в напрямку Костянтинівки, захопивши за півтори доби 3,3 кв км - DeepState

Ворог просунувся в напрямку Костянтинівки, захопивши за півтори доби 3,3 кв км - DeepState

11:13 19.01.2026
Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську, захопив майже 4 кв км - DeepState

Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську, захопив майже 4 кв км - DeepState

12:16 10.01.2026
Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

09:12 09.01.2026
Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

09:39 08.01.2026
Окупанти захопили два села в Сумській та Донецькій областях, загалом 7,6 кв. км - DeepState

Окупанти захопили два села в Сумській та Донецькій областях, загалом 7,6 кв. км - DeepState

14:45 02.01.2026
Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА