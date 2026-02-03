Окупанти просунулися на покровському та слов'янському напрямках, ЗСУ відновили положення у Куп'янську – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Збройні сили України відновили положення у місті Куп’янськ Харківської області, звільнивши його центральну частину, при цьому окупанти просунулися на покровському напрямку в районі сіл Гришине та Удачне, а також на слов’янському напрямку в районі села Привільне Донецької області.

"Сили Оборони України відновили положення у Куп’янську. Ворог просунувся поблизу Удачного, Гришиного та Привільного", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у вівторок.

Згідно з мапами проєкту, на покровському напрямку окупанти збільшили площу сталого контролю на 2,92 кв км, а слов’янському – на 0,86 кв км. "Сіра зона" невизначеного контролю на цих на цих напрямках теж збільшилась – на 3,7 і 4,76 кв км відповідно.

Натомість у Куп’янську ЗСУ звільнили 3,77 кв км. Згідно з мапами, анклав під контролем окупантів у місті при цьому зменшився на 0,18 кв км, а "сіра зона" – ще на 3,46 кв км.

Також невеликий плацдарм окупантів біля російсько-українського державного кордону в районі села Зелене на харківському напрямку площею 0,45 кв км перейшов у "сіру зону".

На інших ділянках фронту без змін.

Таким чином, окупанти захопили за добу 3,78 кв км, але втративши на інших напрямках 0,63 кв км збільшивши площу контролю на 3,15 кв км. "Сіра зона" зросла на 5,45 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.