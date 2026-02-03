Посол ЄС після ночі у ванній через масовану атаку РФ: Зимові температури використовуються як зброя

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що провела ніч у ванній кімнаті через інтенсивні російські удари по Києву, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру, джерела тепла та електроенергії.

"Сьогодні я знову спала у ванній. Ніч була дуже гучною", — написала Матернова у Facebook, опублікувавши детальний опис подій ночі на 3 лютого.

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, Харкову, Одесі та ще п’яти областях. Удари були навмисними по об’єктах теплопостачання, електроенергетики та цивільному населенню. Загалом зафіксовано близько 450 дронів та 70 балістичних і крилатих ракет.

У Києві, за даними мера Віталія Кличка, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та енергетичні об’єкти; ще 1170 багатоповерхових будинків залишилися без опалення та електрики за температури -23 °C вранці.

У Харкові, як повідомив мер Ігор Терехов, атаковано переважно енергетичну інфраструктуру; 820 багатоповерхівок відключать від тепла для запобігання замерзанню труб.

В Одеській області, за інформацією керівника ОВА Олега Кіпера, без електропостачання залишилося близько 50 тис. мешканців.

По всій країні зафіксовано десятки поранених, точні дані уточнюються; рятувальні служби продовжують розбирати завали та надавати допомогу.

"Це не побічний ефект війни. Це російська стратегія. Зимові температури використовуються як зброя. Тепло та електроенергія — як цілі", — наголосила посол ЄС.

Матернова наголосила, що щовечора думає про мільйони українців, які мерзнуть у домівках, адже зима ще не закінчилася, як і російські атаки. Водночас вона висловила захоплення стійкістю України: "Я захоплююся Україною за те, як вона чинить опір".

ЄС уже передав сотні генераторів для подолання наслідків обстрілів РФ.