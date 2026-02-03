В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

Унаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 3 лютого в Києві зафіксовані пошкодження окремих об’єктів дорожньо-шляхового господарства, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

"Зокрема, на одній із вулиць Печерського району частково пошкоджений провід та елементи підвіски контактної мережі. Фахівці підприємства виконують відновлювальні роботи. Також вибуховою хвилею частково пошкоджено скло в одному зі службових приміщень КП "Київпастранс" у Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів зафіксовано пошкодження стіни у службовому приміщенні. У касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.

Пошкодження світлофорних об’єктів не зафіксовані. Мережу зовнішнього освітлення продовжують перевіряти фахівці.

Інформація про наслідки ворожої атаки на Київ 3 лютого оперативно оновлюється на сайті КМДА.