Інтерфакс-Україна
Події
15:57 03.02.2026

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

1 хв читати

Унаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 3 лютого в Києві зафіксовані пошкодження окремих об’єктів дорожньо-шляхового господарства, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

"Зокрема, на одній із вулиць Печерського району частково пошкоджений провід та елементи підвіски контактної мережі. Фахівці підприємства виконують відновлювальні роботи. Також вибуховою хвилею частково пошкоджено скло в одному зі службових приміщень КП "Київпастранс" у Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів зафіксовано пошкодження стіни у службовому приміщенні. У касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.

Пошкодження світлофорних об’єктів не зафіксовані. Мережу зовнішнього освітлення продовжують перевіряти фахівці.

Інформація про наслідки ворожої атаки на Київ 3 лютого оперативно оновлюється на сайті КМДА.

Теги: #київ #атака_рф #пошкодження #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 03.02.2026
Посол ЄС після ночі у ванній через масовану атаку РФ: Зимові температури використовуються як зброя

Посол ЄС після ночі у ванній через масовану атаку РФ: Зимові температури використовуються як зброя

16:19 03.02.2026
Кількість постраждалих від ворожої атаки у Києві зросла до 6 осіб

Кількість постраждалих від ворожої атаки у Києві зросла до 6 осіб

15:49 03.02.2026
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави - Кличко

Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави - Кличко

14:14 03.02.2026
Клименко анонсував збільшення кількості пунктів обігріву в Києві з 118 до 197

Клименко анонсував збільшення кількості пунктів обігріву в Києві з 118 до 197

13:47 03.02.2026
Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

09:41 03.02.2026
Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні - Бережна

Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні - Бережна

08:34 03.02.2026
Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

08:05 03.02.2026
Кількість постраждалих від нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до трьох – ДСНС

Кількість постраждалих від нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до трьох – ДСНС

03:56 03.02.2026
Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА

Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА

03:32 03.02.2026
Один цивільний постраждав під час масованої комбінованої атаки ворога на Київ – МВА

Один цивільний постраждав під час масованої комбінованої атаки ворога на Київ – МВА

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА