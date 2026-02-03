Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави - Кличко

Фото: @vitaliy_klitschko Telegram

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про отримання Києвом чергової партії з 31 генератора від мерії та громади Варшави, загальна кількість переданих польською столицею джерел живлення сягнула 90.

"Перша партія з 59 джерел живлення надійшла до української столиці минулої п’ятниці. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Більшість із них — дизельні, різної потужності — від 10 до 64 кВТ. Першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва — для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", - написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Він повідомив, що напередодні звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, і мер Варшави Рафал Тшасковський сам зателефонував йому, запропонував допомогу та організував оперативну відправку обладнання.

"Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи. І найближчим часом очікуємо наступну партію генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків. Минулого тижня Київ отримав від Польщі першу партію — 130 генераторів різної потужності, кошти на які збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків пожертвували майже 2 млн євро", - повідомив Кличко.