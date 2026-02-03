Інтерфакс-Україна
Події
15:44 03.02.2026

Рютте впевнений, що вдасться знайти $15 млрд для військової підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що союзники зможуть знайти $15 млрд, яких потребує Україна.

"Так, я абсолютно впевнений, що гроші будуть. Тому що ми всі знаємо, що це дуже важливо", - сказав Рютте під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Однак, за словами генсека НАТО, серед союзників є проблема розподілу навантаження.

"Наразі деякі союзники роблять дуже багато, багато союзників роблять щось, декілька не роблять нічого, але більшість зараз залучені до широкої програми, проте нам потрібен кращий розподіл навантаження в рамках НАТО. Саме над цим ми працюємо", - наголосив він.

Теги: #рютте #допомога_україні #кошти

