Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Києві обговорили постачання ракет до Patriot, програму PURL, зокрема, її фінансування й євроатлантичну співпрацю.

"Проти балістики працюють найбільш ефективно, ви це знаєте, Patriot - це означає, що потрібно більше ракет для Patriot і потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. Ми над цим працюємо, і я дякую Марку за те, що він в цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили сьогодні про це, і я сподіваюсь, що вдасться реалізувати все, про що ми домовилися", - сказав Зеленський під час пресконференції з Рютте у вівторок у Києві.

"Важливо, щоб пакети PURL були наповнені. Ми з Марком продовжуємо роботу, щоб були додаткові країни для виділення траншів, фінансів додатково для PURL. Ми сьогодні про це говорили", - зазначив президент.

Також він обговорив із генсеком НАТО необхідність ліцензій Європі для виготовлення, зокрема, ракет для систем протиповітряної оборони, які є в США.

"Ми пропонуємо таке виробництво разом з Україною і сусідами нашими в Європі, і всіма іншим партнерами, які мають відповідні можливості. Всі наші дії у відповідь повинні бути спільними, достатніми і ефективними", - наголосив Зеленський.

Крім того, сторони обговорили євроатлантичну співпрацю.

"Те, що є зараз на складах наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробляти разом, а це майже все, що і потрібно Європі, ми повинні виробляти максимально", - сказав глава держави.