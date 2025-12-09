Інтерфакс-Україна
Події
15:01 09.12.2025

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

2 хв читати
Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні мають пройти вибори.

В інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок, на питання, як він думає, чи час Україні провести вибори, президент США відповів: "Так, я думаю, що так. Минуло багато часу і справи йдуть не дуже добре. Так, я думаю, що час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів".

При цьому він не виключив, що на президентських виборах в Україні може знову перемогти діючий голова держави Володимир Зеленський, але вибори мають пройти, щоб підтвердити, що в Україні панує дійсно демократичний лад.

"Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ повинен мати такий вибір, і, можливо, Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - сказав Трамп.

Щодо можливості проведення виборів саме в умовах повномасштабної війни під час інтерв'ю не йшлося.

Як повідомлялося, в кінці вересня Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що не має наміру керувати країною в мирний час, і що "моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися". Він також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. "Під час припинення вогню, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це може бути так", - сказав голова держави.

Президент України розповів, що сказав Трампу, коли вони зустрічалися незадовго перед тим, що якщо буде перемир'я, "ми можемо використати цей період часу, і я можу дати цей сигнал парламенту". Він також уточнив, що розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з новим мандатом" для прийняття доленосних рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру, і зазначив, що питання безпеки ускладнять організацію виборів, але він вірить, що це можна зробити.

Конституція України прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Теги: #вибори #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:56 09.12.2025
Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

23:16 08.12.2025
Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

22:24 08.12.2025
Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

18:52 08.12.2025
ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

15:58 07.11.2025
Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

23:51 03.11.2025
Вучич заявив про можливість дострокових парламентських виборів на тлі масових протестів

Вучич заявив про можливість дострокових парламентських виборів на тлі масових протестів

14:03 03.11.2025
Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

20:33 30.10.2025
У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе

У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе

15:05 30.10.2025
Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

00:39 30.10.2025
Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

ОСТАННЄ

Rada proposes improved conditions for joining military service

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

Раді пропонують удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби

Україну офіційно запросили стати асоційованим членом Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА