Кількість параатлетів, які змінюють громадянство невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків - Сушкеви

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич заявляє, що кількість параатлетів, які змінюють українське громадянство на іноземне невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків.

"Такі випадки мають місце. Є історії, коли людина вийшла заміж або одружилася, і реально не планує повернутися в Україну. Тоді до нас звертається цей спортсмен чи спортсменка з проханням про те, щоб можна було відповідно до регламент перейти до національної команди іншої країни. Такі випадки вже є, ми з ними працюємо", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання чи є випадки зміни українськими параатлетами спортивного громадянства чи переїзду в іншу країну.

Він зауважав, що такі випадки потрібно розділяти на декілька видів: перший - коли людина, яка змінює громадянство, йде зі спорту і більше не буде виступати; другий - коли людина змінює громадянство і хоче продовжити свою спортивну кар'єру в іншій країні.

"Поки статистика невелика, це навіть не десятки, а одиниці. Але, ви знаєте, невеличка тенденція до збільшення таких випадків є. Переважно все відбувається в делікатному порядку і з повагою до держави, з якої ці люди вийшли як спортсмени, з повагою до нашої системи", - сказав президент Нацкомітету, відповідаючи на запитання про кількість спортсменів, які змінили українське на іноземне громадянство.

Крім того, він заявив, що це питання стосується не лише атлетів, але й спортивних менеджерів.

"У нас є спортивні менеджери просто з супер високого рівня, які емігрували. До прикладу, один із найкращих, якщо не найкращий, спортивний менеджер в Національному паралімпійському комітеті емігрував спочатку в Європу, потім в Канаду. Він хотів працювати в Україні, але його дружина з дітьми попала під бомбардування в Києві, коли він був в Китаї на Паралімпіаді, і подружжя вирішило виїжджати", - розповів Сушкевич.

Серед іншого, він зазначив, що є й випадки, коли спортсмени, які готувалися до Паралімпіади і Дефлімпіади та перебувають за кордоном, у результаті кажуть, що не приїдуть в Україну, бо бояться за свою за безпеку.

"І через це сьогодні є втрати національної паралімпійської і дефлімпійської збірної", - констатував Сушкевич.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року Міністерство молоді і спорту України і Національний олімпійський комітет України (НОК) заявили, що не володіють інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство, і кількість іноземних спортсменів, які отримали спортивне громадянство України.