13:03 21.11.2025

Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), під час робочої зустрічі 20 листопада затвердила регламент роботи, склад та керівний склад та починає розробку методології відбору кандидатів.

Згідно з інформацією пресслужби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, головою комісії обрано Катерину Риженко, заступником голови став Сергій Бут, секретарем комісії - Анжеліка Крусян.

"Вдячний членам комісії за проактивність та готовність до виконання обов’язків. Найближчим часом очікуємо оголошення конкурсу та подання кандидатур на розгляд прем’єр-міністром України. Принагідно висловлюю подяку міжнародним донорам за підтримку у проведенні конкурсу", - наводяться в повідомленні слова віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки.

В Мінекономіки додали, що секретаріат Кабміну сприятиме вирішенню питань, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсного відбору. Питання належного забезпечення проведення конкурсного відбору перебуває на постійному контролі уряду.

"Зміни до закону про АРМА направлені на посилення інституційної спроможності агентства та вдосконалення механізмів управління активами (…) Уряд сподівається на конструктивний діалог, ефективність та неупередженість членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу на посаду Голови АРМА", - підкреслив очільник Мінекономіки Олексій Соболев.

Щодо наступних кроків, то в Мінекономіки зазначили, що найближчим часом очікується оголошення конкурсного відбору кандидатур на посаду голови АРМА. Процес відбору має завершитися вже до кінця року.

Як повідомлялося, 30 липня уряд звільнив голову АРМА Олену Думу. Того ж дня набрав чинності новий закон, яким розпочато фактичну реформу Агентства. 25 вересня уряд визначив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови органу з участю іноземних представників. До неї увійшли керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт, голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут, учений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Анжеліка Крусян, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології НАВС Валентина Лук'янець-Шахова, заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко, прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінзлочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес.

Наразі т.в.о. голови АРМА є Ярослава Максименко.

