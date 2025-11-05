Інтерфакс-Україна
17:28 05.11.2025

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

Очільник АТ "НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк та виконавчий віцепрезидент з питань послуг французької Arabelle Solutions Арно Вестрелін підписали меморандум про взаєморозуміння під час World Nuclear Exhibition 2025 у Парижі.

Як повідомив "Енергоатом" у середу, документ спрямовано на поглиблення співпраці у сфері турбогенераторного обладнання АЕС та будівництва нових ядерних об’єктів. Зокрема, йдеться про спільну роботу компаній щодо забезпечення надійності та економічної ефективності експлуатації зазначеного обладнання для української атомної енергокомпанії.

"Окрім цього, сторони вивчатимуть можливості застосування нової модифікації генераторів на основі технології Arabelle Solutions, що сприятиме підвищенню потужності і продовженню терміну експлуатації обладнання НАЕК "Енергоатом", - зазначили в НАЕК.

Компанії також досліджуватимуть можливості використання технології Arabelle Solutions у межах турбінного острова під час будівництва нових енергоблоків в Україні.

