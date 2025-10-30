Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо націнок на ліки, які сягають 155%.

Як повідомляє пацієнтська організація "100% життя", "деякі українські компанії можуть продавати ліки за цінами, що перевищують гранично допустимі у більш ніж 10 разів".

"Наше обурення стосується трьох компаній: ДП "Центр медичного забезпечення МОЗ України", ТОВ "Дойч-Фарм" та ТОВ "Грін Лоджистік". Отримані нами дані лише за серпень 2025 року можуть свідчити про те, що компанії реалізують ліки з націнками в середньому 29-79%, потенційно порушуючи вимоги законодавства та зловживаючи своєю ринковою позицією", - зазначають пацієнти.

При цьому в організації зазначають "пов’язаність між деякими учасниками цієї схеми – спільні номери телефонів та адрес електронної пошти нібито "незалежних" суб’єктів господарювання".

"Пошук по відкритих джерелах виявив, що ТОВ "Дойч-Фарм" та ТОВ "Грін Лоджистік" можуть бути пов’язані між собою. На порталі Prozorro ці компанії вказували однакові контактні номери, контактною особою ТОВ "Грін Лоджистікс" зазначалась особа із електронною поштовою скринькою компанії "Дойч-Фарм". У схемі фігурує також державне підприємство ДП "ЦМЗ МОЗ України", - зазначають в організації "100% життя".

Зі свого боку, голова організації Дмитро Шерембей зазначив, що "схоже що, компанії спочатку закуповують ліки по мінімальним цінам у виробників, після цього продають одна одній ті самі препарати, малюючи "ланцюжок" для того, щоб обійти закон, на виході - ціну множать у два-три рази".

Зокрема, він наводить дані з ціною на препарат "цефазолін": середня закупівельна ціна - 128,68 грн/упаковка, для дистриб'юторів та лікарень - 164-327 грн.

"Тобто +155% націнки. Це той самий препарат, з тієї ж партії, просто "переїхав" через посередника. Державне підприємство, або ТОВ купує ліки у виробника із знижкою, потім продає їх приватній фірмі, та, у свою чергу, продає їх державним лікарням. Різниця осідає у кишенях тих, хто цю схему придумав", - сказав Шерембей.

"За нашою інформацією, МОЗ вже ініціювало перевірку щодо свого ДП, і ми сподіваємось на жорстку реакцію. Ми також готуємо звернення до контролюючих органів. І чекатимемо на їхню належну реакцію", - підкреслив він.

Як повідомлялося, на початку серпня член парламенстького комітету здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Валерій Дубіль (фракція "Батьківщина") подав до законопроєкту №13420 про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) правки, які, зокрема, передбачають дозвіл постачальникам право замінювати препарати, закуплені за державний кошт, на "еквівалентні" без погодження з держзакупівельником, якщо оригінальні ліки не вдається поставити, а також запровадження обов’язкового лабораторного контролю для ліків, закуплених через механізм паралельного імпорту.

БФ "Пацієнти України" пов’язував подані до законопроєкту, який не має відношення до фармацевтичної сфери, правки зі спробою "врегулювати" проблеми, що постали у фармдистриб’ютора "Дойче-Фарм", який став переможцем тендеру на закупівлю ліків за кошти держбюджету, але не зміг зареєструвати та поставити їх.

За інформацією БФ "Пацієнти України", "Дойч-Фарм" належить дружині голови Чернігівської обласної організації "Батьківщини".