Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из-под стражи после внесения 13,7 млн грн залога

Экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из-под стражи после внесения залога в размере 13,7 млн грн, сообщила его жена Александра Ястремская.

"Вышел! Спасибо еще раз всем, кто поддерживал. Спасибо всем, кто присоединился к сбору средств", - написала она в Фейсбуке, разместив видео встречи с мужем.

Как сообщалось, 30 октября днем за Кудрицкого внесли залог в 13,7 млн грн. 29 октября судья Печерского райсуда Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,7 млн грн до 26 декабря включительно.

Решение суда сам Кудрицкий назвал политическим. Во время судебного заседания он отметил, что подписал два договора по результатам процедуры закупок, которые должен был подписать по должности, и это был "стандартный рутинный процесс".

"Сторона обвинения привела только факт подписания договоров... Для "Укрэнерго" защита авансовых платежей банковской гарантией - абсолютно стандартная практика... Фактически меня обвиняют в том, что "Укрэнерго" с недобросовестного подрядчика взыскало банковскую гарантию", - сказал Кудрицкий.

По его словам, дело расследуется уже семь лет, и за это время не было установлено факта незаконных действий.

"Я - человек, который имеет безупречную деловую репутацию в энергетическом секторе... Я не собираюсь ни уклоняться, ни бежать, ни каким-то образом препятствовать следствию... Собираюсь доказать, что подозрение абсурдно", - резюмировал Кудрицкий.

Сторона обвинения просила суд избрать Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 13,7 млн грн. Защита считает подозрение необоснованным.

По информации Бюро, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник вступил в сговор с представителями частной компании. В то время, как уточняют в ГБР, он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили", - отмечают в Бюро.

В сообщении ГБР не указаны имена фигурантов. Речь идет об экс-главе "Укрэнерго" Кудрицком и львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Сообщалось, что пять народных депутатов выразили готовность взять Кудрицкого на поруки.

Кудрицкий 29 октября в ходе заседания Печерского райсуда Киева, который избирал ему меру пресечения в связи с выдвинутым ГБР подозрением, заверил, что не собирается уклоняться от следствия или бежать, поскольку намерен доказать безосновательность подозрения в отношении него.