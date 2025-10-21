Інтерфакс-Україна
Події
17:16 21.10.2025

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

1 хв читати
Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у МЗС надзвичайного і повноважного посла Республіки Молдова в Україні Валеріу Ківеря, який завершує свою 4-річну каденцію в Україні.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Сибіга подякував за особистий внесок молдовського дипломата в зміцнення та розвиток українсько-молдовського добросусідства, а також регіональну співпрацю у форматі Одеського трикутника з залученням Румунії. Окрему увагу Сибіга приділив спільному руху України та Молдови до ЄС як запоруки сталого миру в Європі.

У ході зустрічі було обговорено результати нещодавніх парламентських виборів у Молдові.

"Це був важливий день не тільки для Молдови, але й для всієї Європи", — наголосив Сибіга, привітавши посла Молдови з успішним проведенням виборів та перемогою проєвропейських сил.

Міністр закордонних справ України побажав Валеріу Ківерю подальших успіхів на новій посаді та висловив впевненість, що досвід роботи в Україні є важливим дипломатичним капіталом.

Теги: #сибіга #зустріч #молдова

