Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

У Києві 25-26 жовтня пройде "Безбар’єрний марафон Нової пошти", у межах заходу кожен охочий може підтримати постраждалих від війни, долучившись до "Забігу єдності" – благодійної дистанції в 1 км: офлайн на ВДНГ або онлайн із будь-якої точки світу.

Як зазначається на офіційному сайті події, реєстраційний внесок на "Забіг єдності" становить від 100 грн – кошти спрямують на допомогу реабілітаційному центру UNBROKEN, який безоплатно надає повний цикл лікування, протезування та реабілітації постраждалим від війни.

"Нова пошта" проводить забіги з 2015 року. Перший безбар’єрний марафон пройшов у вересні 2024 року й об’єднав 5 тис. учасників із 40 країн світу. Під час заходу вдалося зібрати понад 500 тис. грн на підтримку UNBROKEN.

Організатори заходу наголошують, що окрім благодійної мети, він покликаний показати, що спорт доступний кожному: до участі у марафоні запрошують як досвідчених бігунів, так і людей з інвалідністю або тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних, людей старшого віку, батьків з дітьми у візочках, власників домашніх тварин з улюбленцями та представників інших маломобільних груп.

У програмі заходу – не лише "Забіг єдності", а й інші дистанції на вибір: повний марафон (42 км), напівмарафон (21 км), а також 10 км і 5 км. Для дітей передбачені окремі забіги на 500 та 100 метрів.

"Наші бігові події – це завжди не просто спорт і перемоги на дистанції. Щороку за допомогою марафонів і напівмарафонів ми привертаємо увагу до важливих нагальних тем суспільства. Цього року ми прагнемо нагадати українцям: наша сила – у єдності. Незалежно від віку, досвіду чи стану здоров’я, ми всі на одній дистанції, де б ми не були", – наводяться на сайті слова співзасновниці "Нової пошти" Інни Поперешнюк.

Згідно з інформацією, для участі у події до 24 жовтня включно необхідно заповнити онлайн-форму учасника на сайті події і зробити благодійний внесок від 100 грн.