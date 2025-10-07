Інтерфакс-Україна
Події
19:02 07.10.2025

Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей

1 хв читати
Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро, якому запропонував призначити спеціального посланника щодо повернення українських дітей.

"Під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей. Ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, президент обговорив із Понсом Самп’єтро спільні зусилля для повернення військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує РФ.

"Дякую президенту за розуміння важливості продовження тиску на Росію. Дякую за візит. Цінуємо підтримку України з боку асамблеї та готовність приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #обсє #діти #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 07.10.2025
Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей

Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей

14:45 07.10.2025
Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

13:40 07.10.2025
Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

12:55 07.10.2025
Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

20:50 06.10.2025
Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

20:13 06.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

20:03 06.10.2025
Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

13:48 06.10.2025
Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

15:37 04.10.2025
Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

13:24 04.10.2025
Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

ОСТАННЄ

Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Зловмисники викрали в Кривому Розі підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу

Київ передав 3 армійському корпусу ще 3000 FPV-дронів – мер

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Голова Держетнополітики Єленський: Україна працює над переходом до моделі державно-церковного партнерства

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

Після капітального ремонту відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА