18:14 02.10.2025

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа

Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа через рішення Манагуа визнати тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території РФ.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Республіки Нікарагуа визнати тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території РФ", - йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті міністерства у четвер.

Зазначається, що Київ розглядає "це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб’єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України".

МЗС констатує, що "режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Нікарагуа, в яких, зокрема, зазначено, що уряд Нікарагуа приймає пропозицію встановити і підтримувати дипломатичні відносини з Україною, "які базуватимуться на принципах дружби, співробітництва і взаємної поваги, а також відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй і загальновизнаних норм міжнародного права".

"Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви", - наголошується у заяві.

Згідно документу, у відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа.

"Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів", – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує пресслужба МЗС України.

